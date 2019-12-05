Bu sene 320 bin ton fıstık üretildi

İran Tarım Bakanlığı yetkililerinden Daran Hüseyni yaptığı açıklamada, bu sene fıstık üretiminin bir önceki yıla göre daha da arttığını belirterek, Kerman ilinin 100 bin ton üretim ile en fazla üretime sahip olan il olduğunu belirtti.

Hüseyni, Horasan Rezevi, Yezd, Fars, Güney Horasan, Semnan, Merkezi ve Kum illerinde de fıstık üretildiğini belirtti.

İran’ınn dünya fıstık üretiminde ilk sırada yer aldığını ifade eden Hüseyni, bu sene 150 bin ton civarında fıstık ihraç edileceğini söyledi.

Bu sene 7 ay zarfında Fıstık ihracatından 291 milyon dolar gelir elde edilmiştir.

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2012