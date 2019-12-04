Cihangiri: Bişkek ile ilişkilerin gelişmesinde bir sınırlamamız yoktur

Kırgızistan Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları ile Tahran’da görüşen Cihangiri, iki ülke Ortak Ekonomik Komisyon Toplantısının düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, komisyonda üzerinde anlaşmalarla iki ülke işbirliği önündeki engellerin kalkacağını belirtti.

İlişkilerin gelişmesi için hukuki senetlerin belirtilip onaylandığını ifade eden Cihangiri, iki ülke arasında ikili ve bölgesel bazda işbirliği imkanlarının mevcut olduğunu söyledi.

Yakın gelecekte Tahran- Bişkek direkt seferlerinin başlayacağını ifade eden Cihangiri bunun iki ülke işadamları ziyaretini kolaylaştıracağını söyledi.

İki ülke arasındaki ticarette milli paralar kullanılmasına vurgu yapan Cihangiri, İran’ın yol, baraj ve büyük sanayi fabrika yapımındaki teknik ve mühendislik gücüne değinerek, Tahran’ın bu alanlarda Bişkek ile işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Kırgızistan Ulaştırma Bakanı Canat Bişenov da Kırgız Başbakanının selamlarını ileterek, komisyon toplantısında bir çok konunun incelenip tartışıldığını ve bunlar sonucunda yapıcı anlaşmaların imzalandığını söyledi.

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2012