İran ve Azerbaycan Ortak Sanayi Kenti tesis edilecek

Erdebil valisi Ekber Behnamjoo yaptığı açıklamada Parsabad kentinin iki ülke ortak sanayi kentinin kurulacağı yer olarak seçildiğini beirtti.

Behnamjoo, Azerbaycann sanayi ve ekonomik yetkililerinin İran’a yaptıkları ziyarete ve İranlı meslektaşları ile düzenledikleri toplantılara değinerek, bu toplantılarda bir yerin Parsabad-Azerbaycan demiryoluna yakınlığından dolayı seçildiğini belirtti.

Seçilen yerin Azeri yetkililer tarafından onaylandığını ifade eden Behnamjoo, Erdebil yetkililerinin gelecek hafta nihai anlaşma için Bakü’ye gideceğini belirtti.

Sanayi kentinin tesisi ile Erdebil illin çehresinin ciddi şekilde değişeceğini ifade eden Behnamjoo, bu kent vasıtası ile Erdebil’deki üretilen malların Orta Asya ve Rusya’ya en kısa sürede ulaşımının mümkün olacağı söyledi.

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2012