İran İnsan Hakları Komitesi: Medeni itiraz her toplumun hakkıdır

Komite tarafından yapılan açıklamada, kargaşa yaratanlar ve Amerika’nın müdahaleleri etkisinde ve organizasyonu ile silah kullanarak masum insanları öldüren, kamu mallarına zarar veren, bankaları ve diğer kamu alanlarını ateşe veren ve yağma yapanların hesabının ayrı olduğu ifade edildi.

İslam’ın emirleri doğrultusunda İran’ın İnsan Hakları kavramını tam inandığı ifade edilen bildiride, İran’ın bu yönde hem kendi vatandaşları hem uluslararası camia karşısındaki yükümlülüklerine bağlı olduğu ve son 40 yıl zarfında kendi halkına dayanarak çeşitli tecavüz ve baskıları tahammül ettiği ifade edildi.

Bildiride, ‘’İran halkı Amerika tarafından tahmil edilen tek taraflı ve zalimce ambargoların hedefidir ve bu ambargolar en temel insan hakları olan sağlığa ulaşma hakkı dahil diğer hakları da ortadan kaldırmaktadır. ‘’ ifadesi yer aldı.

Bildiride, Amerika’nın İran vatandaşlarını açık şekle hedef aldığı belirtilerek, ‘’İran milletinin beklentisi, Yüksek Komiserin her hangi bir tutum sergilemeden Amerikan yetkilileri ve o ülke dışişleri bakanının halkın itirazlarının isyana ve ayaklanmaya dönüşmesi yönündeki beyanlarını mahkum etmesini beklemektedir. Bu olayları destekleyenlerin yaptıklarının sorumluluklarını kabul etmeleri gerekmektedir. ‘’ denildi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012