ECO Tarım Bakanları Bakü’de bir araya geldiler

Bir günlük toplantıya İran’ı temsile İran ECO Teşkilatı nezdindeki temsilcisi Seyyid Yahya Ahlaki katıldı.

Tohumculukta işbirliği, hayvansal ürünlerde ticareti kolaylaştırmak, sulama sorunları, üye ülkeler arasında tecrübelerin paylaşımı, çevre kirliliğinde tarımsal faaliyetlerin tehlikeleri hakkında bilgi vermek, üye Devletlerin tarım alanındaki bilimsel merkezleri arasındaki etkileşimi güçlendirmek için ortak bir ağ oluşturmak toplantıda tartışılan konulardandır.

Toplantıda, Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov, Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansı Başkanı Goşgar Tehmezli, EİT Genel Sekreter Yardımcısı Sayed Yahya Akhlagi, Kırgızistan Tarım Bakanı Erkinbek Çoduyev, Özbekistan Tarım Bakanı Cemşid Hocayev, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Tacikistan Tarım Bakanı Sattori Izzatullo, Kazakistan Tarım Bakanı Yardımcısı Nurbek Dairmekov da yer aldı.

İran, Pakistan ve Türkiye’nin üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT); İran devriminden sonra atıl duruma düşen Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD)’nin bir devamı olarak, 1985 yılında üç ülke arasında imzalanan ve 1977 tarihli İzmir Anlaşmasını tadil eden bir protokol ile kurulmuştur. Ancak daha sonra 1985 tarihli söz konusu protokolün üye ülkelerce onaylanması konusunda ortaya çıkan ihtilaflar nedeniyle; 1990 yılında EİT Yüksek Konseyi “İslamabad’da, bakanlar düzeyinde, 1977 tarihli İzmir Anlaşmasını yeniden tadil eden bir protokol imzalayarak” çalışmalarına başlamıştır. Merkezi Tahran olan Örgütün asıl amacı, üye ülkeler arasında ekonomik işbirliğinin geliştirilmesidir. Örgüte; Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan üye olmuşlardır.

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2012