3 İran menşeli şirket Azerbaycan İnovasyon ajansına katıldı

25. Uluslararası Bakütel-2019 Bilgi Teknolojileri Fuarına katılmak için Bakü’de bulunan Cehromi, yaptığı açıklamada, Azerbaycan İran’ın iletişim firmalarının bu ülkede var olmasına ve kendi piyasalarını geliştirmelerine izin verdiğini söyledi.

Azeri meslektaşi Ramin Golizade ile görüşmesi hakkında bilgi veren Cehromi, sınır bölgelerinde frekans karışıklıklarının önüne geçilmesi için ortak bir çalışma grubu oluşturduklarını söyledi.

Cehromi iki ülkenin siber güvenlik ve mali posta konularında da işbirliğini geliştirme kararı aldıklarını belirterek, Afganistan sonrası İran’ın ICT firmalarının Azerbaycan’daki faaliyetlerinin gelişmekte olduğunu söyledi.

25. Uluslararası Bakütel-2019 Bilgi Teknolojileri Fuarı, 3-6 Aralık tarihlerinde 23 ülkeden 238 firmanın katılmıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek.

İran bu fuardaki standında bilgi teknolojileri ve iletişim sektöründeki en son ürün ve kazanımlarını görücüye çıkaracak.

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2012