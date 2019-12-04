İran’ın genetik alanındaki ilerlemesi diğer alanlardan daha fazadır

Tevellayi yaptığı açıklamada, Genetik alandaki yaşanan büyük gelişmelerle büyük istihdam imkanları yaratılabileceğini söyledi.

Bilimsel ilerlemek için dünya ile geniş işbirliği olunması gerektiğini ifade eden Tevellayi, İran’ın bilim alanında ilerlemek için bir sınırı olmadığını söyledi.

İrran’ın ilaç alanında büyük bir tüketim ülkesi olduğunu ifade eden Tevellayi, geçen sene İran’’ın ilaç sektöründe ihracat rakamının yüzde 75’inin biotek ilaçlarından olduğunu söyledi.

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2012