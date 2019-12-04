Erdekaniyan: İran firmaları Su ve kanalizasyon projelerine iştirak edecektir

Erdekaniyan, Suriye Su Kaynakları Bakanı ile görüşmesi sonrası Suriyeli bakanının Tahran’da bulunduğu sürede taraflar arasında bir anlaşma imzalamaya çalıştıklarını belirtti.

Erdekaniya bu anlaşmanın İran firmalarının Suriye’de baraj, santral, su arıtma ve kanalizasyon tesislerinin yapımında bir mekanizma yaratabileceğini belirtti.

Erdekaniyan, iki ülke arasında uzmanlar heyeti oluşması ile projelerle ilgili uygulamaya başlatılacağını söyledi.

Erdekaniyan, Suriyeli bakanın bildirdiğine göre savaş bitiminde İranlı fgirmalara yeniden imarda öncelik tanınacağını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012