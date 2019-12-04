Ayetullah Hamenei: Tutuklulara karşı İslami Rafet uygulanmasını istedi

Ayetullah Hamenei, Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani’nin Benzin fiyatına yapılan artış sonrası çıkan olaylarla ilgili raporuna yazdıkları yanıtta kendilerine yapılan önerilere onay vererek, önerilerin bir an evvel hayata geçirilmesi ve tüm alanlardaki kişilere de İslami Rafet doğrultusunda hareket edilmesini istedi.

Şemhani’nin sunduğu rapor olaylar sonrası olayın dikkatli şekilde kökeninin, nedenlerinin araştırılması ve olayda hayatını kaybedenler ve aileleri ile ilgilenilmesi emirleri sonrası hazırlanmıştır.

Olayda itirazlarda hiçbir rolü olmadan hayatlarını kaybedenleri Şehit sayılması ve ailelerinin Şehit ailelerine sağlanan imkanlardan yararlanmaları önerilmiştir.

Olaylarda her hangi bir şekilde hayatını kaybedenlerin ailelerine diye ödenmesi önerilerek, olaylarda silahlı olarak iştirak edenlerin ve hayatlarını kaybedenlerin aileleri ile de yakından ilgilenilmesi yer almaktadır.

Olayları kışkırtanlar ile ilgili de İslam İnkılabı Rehberi İslam Rafet çerçeveside hareket edilmesi emri verdiler.

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2012