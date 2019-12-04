İran tekerlekli sandaye basketbolcuları rakiplerini mağlup etti

Tayland'da düzenlenen Asya-Okyanusya Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası bugün İran Kadınlar Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, şampiyonadaki dördüncü maçında Afganistan'la karşı karşıya geldi ve maçı 41-35 skorla yendi. İlk iki maçtan zaferle ayrılan millilerimiz, ev sahibi Tayland'la oynadıkları üçüncü maçta mağlup olmuşlardı.

İran Erkekler Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı da Güney Kore'yi 75-63 yenmeyi başardı. Millilerimiz Çin ve Tayland'a karşı sahadan galibiyetle ayrılırken, Avustralya'ya karşı yenilgiye uğramışlardı.

Tayland'da düzenlenen Asya-Okyanusya Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası, kadınlar dalında 8 ve erkekler dalında 14 takımla 7 Aralık'a kadar decam edecek. Şampiyona sonucu erkeklerde en iyi dört takım, kadınlarda ise en iyi 3 takım 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.