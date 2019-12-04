Bu yıl 6.7 milyon turist İran'ı ziyaret etti

İran'ın kuzeydoğusunda Rezevi Horasan ilinin merkezi Meşhed'de düzenlenen İran Ulusal Ekoturizm, Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi Konferansı'nda konuşan Dışişleri Bakanlığı Pasaport ve Vize Bölümü Başkanı Muctaba Kerimi, 'Dışişleri Bakanlığı, turistlerin ülkjeye girişinin kolaylaştırılmasını destekliyor ve bu doğrultuda turistler için vizelerin kolaylaşıtırlması gündemimizde' dedi.

Bazı ülkelerle vizelerin çift taraflı olarak kaldırılması için görüşmeler gerçekleştirdiklerine değinen Kerini, 'Vizelerin verilmesi işleminde kolaylıkalrın sağlanması, 2014 yılında İran'ı ziyaret eden 3 milyon civarında olan yabancı turist sayısı, 2018 yılının sonunda 7 milyon 730 bin seviyesine çıkmasını beraberinde getirdi' diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı'nın son 5 yılda vize kolaylığını gündemine taşıdığının altını çizen İranlı yetkili, e-vizenin 2016 yılından beri verildiğini ve haşihazırda bu vizenin mümkün olan en kısa zamanda verildiğini ifade etti.

İran Ulusal Ekoturizm, Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi Konferansı, sorumluluk taşıyan turizm kültürünün yaygınlaştırılması ve araştırmacılar,- öğrenciler ve turizm sektöründe faaliyet gösterenlerin arasında iletişimi güçlendirmek amacıyla 4-5 Aralık tarihlerinde Meşhed'de düzenlenmektedir.