6 Avrupa ülkesinin INSTEX'e katılması olumlu bir adımdı

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Zarif, Ummanlı mevkidaşının İran ziyaretine değinerek, 'Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'nin İran ziyareti, komşularla görüşmelerimiz çerçevesinde yapıldı ve biz kendisi ile iyi görüşmeler gerçekleştirdik' diye konuştu.

Önümüzdeki hafta Umman'dan büyük bir özel sektör temsilcilerinin İran'ı ziyaret edeceklerini dile getiren Zarif, Avrupalıların İran hakkındaki açıklamalarına da yanıt verdi.

AB yetkililerinin tehditlerinin etkili olmadığını ve vaatlerinin boşa çıktığını ifade eden Zarif, 'Nükleer Anlkaşma'yı desteklediğini iddia eden bir ülkeden, nadir bulunan bir ilacın İran'a satışını engellemesini beklemezdik' değerlendirmesinde bulundu.

Bir İsveç firmasının nadir hastalıklara yakalanan İranlı hastalara ilaç satışını yasaklamasını eleştiren Dışişleri Bakanı, 'Bu İsveç şirketi bize daha önce sattığı ilacı, şimdi ABD'nin yaptırımları ve zorbalıkları nedeniyle artık satmıyor' ifadesini kullandı.

İsveç yetkililerine seslenen Zarif, 'INSTEX'e katılmanız iyi ancak Amerikan yetkililerini de belirttiği gibi ilaç ve insani malzemeler yaptırımlar kapsamında değildir. Dolayısıyla bu yaptırımları uygulamayın' diye belirtti.

Irak'ta yaşanan son olaylara ve İran'ın konsolosluklarına yapılan saldırılara da işaret eden Dışişleri Bakanı Zarif, 'Güvenlik önlemleri alınmıştı. Bizim belge ve çalışanlarımıza karşı her hangi bir hasar oluşmadı. Irak hükümetinin yasal görevi, konsolosluklarımızı korumasıdır ve bu hükümer, zarraların telafisi için sorumluluklarını yerine getirmelidir' diye ekledi.