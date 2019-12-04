Cumhurbaşkanı Ruhani, Japonya ve Malezya'ya gidecek

Haftalık kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalrda bulunan Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, 'Malezya Başbakanı Mahatir Muhammed tarafından Ruhani'nin Aralık ayı ortalarında Malezya'ya ziyareti için daveti gelmiş ve bu davetiey kabul edildiç Japonya Başbakanı Abe Şinzo da Ruhani'yi ülkesine davet etti. İki ülke ilişkilerinin yakın olması nedeniyle bu davete de olumlu karşılık verdil' dedi.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'nin İran ziyareti ve bu ziyarette özel mesajlar verilip verilmediğine ilişkin soruya da yanıt veren Vaizi, 'Alevi ikili ve bölgesel iş birliği mesajı getirerek İran'ın Hürmüz Barış Girişimi Planı'nı desteklediklerini belirtti. Biz de İran-Umman arasında eskiden beri köklü olan ilişkikere dayanarak, bölge meselelerinde iş birliğimizi artırmamız gerektiğini söyledik' diye konuştu.

Umman Dışişleri Bakanı'nın İran-Umman ekonomik ilişkilerinin güçlenmesi gerektiğine vurgu yaptığını belirten Vaizi, 'Bu hafta Umman Sanayi Bakanı'nın başkanlığında 40 büyük Umman firması temsilcisi, İran-Umman Ortak Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katılmak üzere İran'a gelecek. Biz bu ziyarete de sıcak bakıyoruz' diye ekledi.