Kazım Mutemednejad, dünyanın bilim çevrelerinde İran iletişim bilimlerinin saygın yüzü

Kazım Mutemednejad, İran'ın Tahran Üniversitesi Sosyal İletişim Bilimleri Fakültesi'nin oluşturulmasında aktif olarak yer almasına ve yüksek lisans ve doktora çalışmalarının başlatılmasında aktif olmasına rağmen, İran'da iletişim bilimlerinin kapsamlı gelişiminde öncü bir profesördür. Mutemednejad 5 Aralık 2013'te aramızdan ayrıldı.

İran'da iletişim bilimlerinin kuruluşu

İletişim bilimleri alanında öne çıkan bir isim olan Mutemedinejad, Batı'ya giden ve bu bilim dalında öğrenim gören ilk öğrenci grupları arasında yer aldı ve dünyadaki yeni bilimlerden biri olarak kabul edilen bu bilimin ülkemizde kurucularından biri oldu.

İletişim ve medya özgürlüğüne derinden inanan ve ulusal eşitlik konusu ile iletişimin gelişimine özel önem veren İranlı bilim adamı, medya ve ve kurumsal haklara da özellikle dikkat etti.

İran iletişim bilimleri öncüsü.

Dünya bilim camiasına üyeliği

Mutemednejad, 1962'den beri Uluslararası Medya ve İletişim Çalışmaları Birliği, 1967'den beri Uluslararası Uzay Hukuku Derneği, Uluslararası Telekomünikasyon Enstitüsü ve 1983 Fransız Haberleşme ve Bilgi Bilimleri Derneği dahil olmak üzere, dünyadaki birçok bilimsel camia ve grubun üyesidir.

Eserleri

Medya hukuku ile iletişim hukuku üzerine kitapları dünya çapında bilinmektedir.

Uluslararası ve bölgesel konferans ve seminerlerde iletişim bilimleri alanında sunulan makaleleri, bu bilime saygınlık kazandırması önemlidir. Bu alanda uzman olarak konferans ve seminerlerde sayısız ders vermiştir ve makaleleri dünya çapında referans olarak kullanılmaktadır

Saygın İranlı bilim adamı nihayet 5 Aralık 2013'te hayata veda etti.