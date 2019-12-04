Bölgesel güçler, İran-Azerbaycan dostane ilişkilerine tahammül edemiyor

Tahran'ı ziyaret eden Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, bugün İran Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakıri ile görüştü. Görüşmede taraflar, güvenlik ve savunma iş birliğinin kuvvetlenmesi gerektiğinin altını çizerek, stratejik ilişkilerinin derinleştirilmesine vurgu yapt

Genelkurmay Başkanı General Bakıri bu görüşmede yaptığı açıklamada, bazı bölgesel ve bölge ötesi oyuncuların iki ülke arasında mevcut dostane ilişkilere tahammül edemediklerine işaret ederek, 'İki ülke halkı ve silahlı kuvvetlerinin iletişim ve ilişkileri, önceliklerimizin başında geliyor ve bunun gerçekleşmesi için kapasite ve olanaklarımızı devreye sokmak durumundayız' diye konuştu.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev de bu görüşmede yaptığı açıklamada, Generak Bakıri'nin Bakü'ye yaptığı ziyaretin ikili ilişkilerde dönüm noktası olduğuna işaret ederek, General Bakıri'nin duruş ve açıklamalrının iki komşu ve ortak tarih ile kültüre sahip ülkenin dostane ilişkilerini perçinleştirmesine katkıda bulunacağını ifade etti.

İranlı ve Azerbaycanlı üst düzey yetkililerinin iradesi doğrultusunda, iki ülke ilişkileri son yıllarda güvenlik, askeri ve savunma alanlarında büyük ilerlemeler katetmiştir.