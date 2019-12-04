Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Bakütel-2019 Fuarı'nda İran standını ziyaret etti

Uluslararası Bakütel-2019 İletişim ve Bilgi Teknolojileri Fuarı, 3 Aralık günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. Fuara bu yıl 23 ülkeden yaklaşık 240 firma katıldı. Katılımcılar arasında önde gelen BİT şirketleri, mobil operatörler, internet sağlayıcıları, Azerbaycan’ın sistem entegratörleri ve tanınmış markaların distribütörleri bulunmaktadır.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mehriban Aliyeva bugün fuarı ziyaret ettiler.

Bakutel 2019'a 14 İran şirketi katıldı. İran Uzay Ajansı, Azerbaycan’la uzay alanındaki etkileşimleri genişletmek amacıyla ilk defa fuarda yer aldı.

İran uzay ajansının standını ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İran uydularının durumunu sordu. İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Cehromi de Aliyev'in sorusuna yanıt olarak, uyduların yıl sonundan önce uzaya fırlatılacağını söyledi.

Aliyev, İran'ın akıllı tarım alanında çalışan "SATPLAT" adlı kuruluşuyla da tanıştı.

25. Uluslararası Bakütel-2019 Bilgi Teknolojileri Fuarı, 3-6 Aralık tarihlerinde 23 ülkeden 238 firmanın katılmıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenmektedir.

İran bu fuardaki standında bilgi teknolojileri ve iletişim sektöründeki en son ürün ve kazanımlarını görücüye çıkaracak.