Türkiye, İran filmleri için iyi bir pazar

AA'ya röportaj veren ve Kırmızı Derili filmi ile 9. Uluslararası İstanbul Suç ve Ceza Festivali Öğrenci Jürisi Özel Ödülü'ne değer görülen Nima Cavidi, Türkiye'nin bu ülkede binlerce İranlının yaşaması ve 1700-1800 kadar sinema salonu barındırması nedeniyle İran filmleri için iyi bir pazar olduğuun açıkladı.

Türk sinemaservelere iyi ve kaliteli film izletmek istediklerini kaydeden Cavidi, Türkiye'den Nuri Bilge Ceylan filmlerini çok iyi tanıdığını ve Türk sinema ve film sektörünün iyi bir düzeyde olduğunu söyledi.

Türk halkının İran halkı ile kültürel yakınlık ve benzerliği olduğuna dikkati çeken İranlı genç yönetmen, Türkiye ile ortak film yapmak istediğini ve İstanbul'u sevdiği için bu şehir ile ilgili ortak film yapımını sıcak baktığını ifade etti.

9. Uluslararası İstanbul Suç ve Ceza Festivali'ne katılarak Türkiye'de ikinci defa bir film festivalinde yer aldığına işaret eden Cavidi, Kızılderili filminin muhataplar ve sinemaseverlerle iyi iletişim ve bağlantı kurduğunun altını çizdi.

İran sinemasının dünya çağında reklam ve tanıtımının yapılması gerektiğine değinen Cavidi, ilk filminin 80 kadar festivale katıldığını ve İran sinemasının dünya festivallerinde bulunması için büyük kapasiteler taşıdığını ifade etti.