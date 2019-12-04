İran petrokimya ürünleri ihracatı ambargolara rağmen artış gösterdi

Pars Özel Ekonomik ve Enerji Bölgesi Gümrük Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin yaptırım ve sınırlandırmalarına karşın, petrokimya ürünleri ihracatında artış devam etmektedir. Bu yılın 8. ayında 500 milyon dolardan fazla petrol dışı ürün ihracatı yapılmış ve geçen yılın aynı ayına kıyasla ağırlık açısından yüzde 39 vbe değer bazında yüzde 5 artış yaşanmıştır.

Geçtiğimiz bir buçuk yıl içinde gemi trafiği, gemilerin sigortası ve petrol tankerleri ile ilgili İran'a karşı büyük sorun ve engeller çıkartılmasına rağmen, başta petrokimya ürünleri olmak üzere petrol dışı ürünlerin ihracatında artış hız kesmemiştir.

Pars Özel Ekonomik ve Enerji Bölgesi Gümrük Genel Müdürü Ahmed Purhaydar, İRNA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın 8. ayında 1 milyon 626 bin 458 ton ürünü yurt dışına ihraç ettiklerini ifade ederek, 'İhraç edilen ürünler arasında metanol, propan, botan, polietilen, amonyak ve ham petrol gibi ürünleri kapsamaktadır' diye konuştu.

Bu ayda yurt dışına ihracatı yapılan ürünlerin değerinin 574 milyon dolar kadar olduğuna dikkati çeken Purhaydar, ürünlerin Türkiye, Çin, BAE, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Endonezya, Mısır, Kuveyt vb. piyasalara ihraç edildiğini sözlerine ekledi.