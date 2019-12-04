Türkiye'nin doğusu İranlı iş adamları için en iyi bölgedir

Tahran'ın güneybatısında Hemedan ilinde iş adamları ve girişimciler ile düzenlenen toplantıda konuşan İran'ın Ankara Büyükelçiliği eski Ekonomi Müsteşarı Feraz Çemeni, Türkiye'nin beyaz eşya, giyim kuşam, elektronik eşya gibi sektörlerde günden güne geliştiğini ve dünya ülkeleri ile geniş ilişki ağı kurduğuna değinerek, 'Türkiye'nin doğusu dışındaki diğer bölgelerinde iş adamlarımızın faaliyet göstrermesi biraz zor olsa da yapılabilecek bir iştir' değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin dünyanın 21 ülkesi ile tercihli ticaret anlaşması imzaladığının altını çizen Çemeni, bu kapasiteye dayanarakj güçlü rakibi İtalya'yı bile geride bırakarak, Avrupa elbise ve giyim piyasasının yüzde 55'ini elde etmeyi başardığını ifade etti.

Türkiye'de tercihli ticaret anlaşmaları temelinde şirket kuruluşu ve tescilinin mümkün olduğunu dile getiren Çemeni, İranlı iş adamlarının Türkiye Ticaret Odası'nın verdiği desteklerden yararlanabileceklerini kaydetti.

Türkiye'de ticari faaliyet göstermek isteyen iş adamlarının bu ülkede düzenlenen fuarlara katılmadan önce kendi ürün ve kazanımlarını basın ve internette reklam yapmalarının önemli olduğunu değerlendiren İran'ın Ankara Büyükelçiliği eski Ekonomi Müsteşarı Çemeni, 'Türk halkı daha çok geleneksel reklam araçlarını tercih ediyor' değerlendirmesinde bulundu.

Hemedan'da düzenlenen ve 50 kadar iş adamı ve girişimcinin katıldığı bu toplantıda Türkiye ile ticaret ve bu ülkeye ihracat konuları ile yöntemleri ele alındı.

İran İstatistiklerine göre Hemedan ilinden İran takviminin ilk yedi ayında (21 Mart- 22 Ekim), arası) yurt dışında 780 milyon dolar ihracat gerçekleşmiştir.