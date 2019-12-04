İran, Japonya'nın Ortadoğu'ya asker göndermesine karşı

Japonya'nın NHK devlet televizyon kanalına röportaj veren Irakçı, 'İran, Japonya'nın son kararını bekliyor, ancak yabancı güçlerind bölgede bulunmasının bölge barış, istikrar ve güvenliğini kuvvetlendirmek için her hangi bir yararı olmayacağı görüşünde' dedi.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo ile İran'ın duruşunu kendisine ilettiklerini açıklayan Irakçı, Nükleer Anlaşma ile iglili meseleleri de masaya yatırdıklarını ve İran'ın ambargoların kalkması durumunda, bu anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini tam olarak yeniden yerine getirmeye hazır olduğunu berlitti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından BM 74. Genel Kurulu'nda açıklanan Hürmüz Barış Girişimi'ne değinen Dışişleri Bakan Yardımcısı, 'İran, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı güneliği ile istikrarının kuvvetlenmesi adına, bölge gelişmelerinden etkilenen tüm ülkeleri İran'ın açıkladığı Ümit Koalisyonu'na (Hürmüz Barış Girişimi) katılmaya davet etmektedir' diye konuştu.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun Haziran ayında İran'a yaptığı ziyaretin ikili ilişkilerde dönüm boktası olduğunun altını çizen Irakçı, 'Japonya'nın bu açıdan özel rolü nedeniyle Tokyo ile iş birliği ve görüşmelerimizi artımayı düşünüyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo bu Irakçı ile yaptığı görüşmede, ülkesinin Nükleer Anlaşma'yı desteklemeye devam ettiğini ve bu anlaşmaya ilişkin sorunların ortadan kaldırılması için diplomatik rol ve görevini getirmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçı NHK televizyona verdiği röportajında ayrıca ABD'nin politikalarının Ortadoğu'da tansiyonun şiddetlenmesinin kökü ve asıl kaynağı olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, Çin'e yaptığı ziyaretin ardından Japonya'ya giderek üst düzey Japon yetkililerle bir, araya geldi.