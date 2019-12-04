Hollanda su, yenilenebilir enerji ve gıda konusunda İran'la iş birliği yapmak istiyor

İran'ın güneyinde Fars Körfezi içinde yer alan Kiş Adası Serbest Bölge Kurumu Genel Müdürü Gulamhüseyin Muzafferi ile bir araya gelen Hollanda'nın Tahran Büyükelçisi Jacques Werner, ülkesi ile Finlandiya, Belçika, Danimarka, Norveç ve İsveç'in İran ve AB arasında ödeme aracı olarak kullanılan INSTEX isimli mali mekanizmaya katılmasının İran-Hollanda iş birliğinin güçlenmesi yolunda olumlu ve önemli bir adım olduğunu belirterek, 'İlk adımda su ve tarımın yanı sıra hümaniter eylemler konusunda İran'la iş birliği yaparak, diğer ekonomik faaliyetlerde ilişkilerimizi geliştirmeyi planlıyoruz' diye konuştu.

Hollanda hükümetinin su, yenilenebilir enerji ve gıda alanlarında Kiş Serbest Bölgesi'nde yatırım ve ekonomik faaliyet yapmak istediğine değinen Hollandalı büyükelçi, Kiş Adası'nın kapasite, olanak, kolaylıklar ve hava taşımacılığı gibi avantajlarına işaret ederek, 'Hollanda su, enerji ve atık sektörüna ilaveten, üniversite ve sera sistemi ile yem üretme konusunda iş birliğini geliştirerek, İran'la ilişkilerinde yeni adımlar atmayı hedeflemektedir2 değerlendirmesinde bulundu.

Kiş Serbest Bölgesi Kurumu Genel Müdürü Gulamhüseyin Muzafferi de bu görüşmede yaptığı açıklamada, yıllık olarak 1 milyon 800 bin turistin adayı gezdiğine dikkati çekerek, 'Uzun vadede Hollanda ile iyi iş birliği yapmayı ve Hollandalı turistleri adamızda görmeyi değerlendiriyoruz' dedi.

Hollanda'nın Tahran Büyükelçisi Jacques Werner'in İran'la su, yenilenebilir enerji ve gıda sektöründe İran'la iş birliği yapmak istemesine sıcak baktıklarının altını çizen Muzafferi, 'Kiş Adası'nın kapasiteleri Hollanda'nın bu alanlardaki öncül konumu nedeniyle, tüm boyutlarda iş birliğimi yeni safyalara taşımak istiyoruz' diye ekledi.