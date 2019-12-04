Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yazılı mesajı Japonya Başbakanı'na iletildi

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, Japon yetkililerle görüşerek, son bölgesel ve küresel meseleleri masaya yatırdı.

Nükleer Anlaşma'nın da ele alındığı bu görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yazılı mesajı da Japonya Başbakanı Abe Şinzo'ya iletildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçı, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile yaptığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin BM 74. Genel Kurulu'nda açıkladığı Hürmüz Barış Girişi ile ilgili bilgiler verdikten sonra, 'İran, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı güvenliği, barış ve istikrarının korunması için, bu bölgedeki gelişmelerden etkilenen bütün ülkeleri Hürmğz Barış Girişimi'ne (Ümit Koalisyonu) davet ediyor' dedi.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu da bu görüşmede yaptığı açıklamada, bölgenin özel durumuna değinerek, Ortadoğu'daki gelişmelerden kaygılandıklarını ve diplomatik yollarla herkesin bu tansiyonu düşürmeye çalışması gerektiğini dile getirdi.