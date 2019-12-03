Vaizi: Tahran-Bakü ilişkileri stratejiktir

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafeyev ile Tahran’da yaptığı görüşmede İran- Azerbaycan arasından tercihli ticaret konusu ile ilgili iyi ilerlemeler sağlandığını ve İki ülkenin siyasi, ekonomik, kültürel, bölgesel ve uluslararası konularda yakın işbirliğine sahip olduklarını söyledi.

Vaizi ve Mustafayev yaptıkları görüşmede ikili ilişkilerin daha fazla geliştirme yolları ve ortak anlaşmaların daha hızlı şekilde uygulanması yollarını inceleri ve iki ülke ile bölge ülkeleri menfaatleri doğrultusunda kapasitelerin kullanımını hususuna vurgu yaptılar.

Vaizi görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev’in İran’a resmi ziyaret gerçekleştireceğine işaretle, Mustafeyev ile görüşmede iki ülke ekonomik komisyonunun bu ziyaret öncesi gerçekleştirilmesi hususunda karar aldıklarını ayrıca İran-Azerbaycan ve Rusya üçlü zirvesinin de yakın zamanda gerçekleşmesi için planlama yapılması hususunun da kararlaştırıldığını söyledi.

Vaizi, iki ülke arasında tercihli ticaret anlaşması konusunda iyi anlaşmalar sağlandığını belirterek, belirtilen bakanları konuyu takip edip anlaşmanın Cumhurbaşkanı Aliyev’in ziyaretinde imzalamaya hazırlayacaklarını söyledi.

Mustafayev de iki ülke ilişkilerinin tarihi bir dönemde seyrettiğini ve iki cumhurbaşkanını siyasi iradesi sayesinde stratejik düzeye yükseldiğini ve bunu ilerletmeye azimli olduklarını söyledi.

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2012