Ruhani: İlişkilerin derinleşmesi için Tahran-Bakü etkili adımlar atmışlardır

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev’i kabul eden Ruhani, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yazılı mesajını aldıktan sonra iki ülke heyetlerinin karşılıklı ziyaretleri ve Aliyev’in sıcak mesajının, şüphesiz iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde çok etkili olduğunu söyledi.

Ruhani, iki ülke anlaşmalarının ve işbirliğinin uygulama aşamasında olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, son anlaşmaların hızlı şekilde uygulanmasını temenni etti.

Hoda Aferin barajının yapımı ve iki ülke sınırında santral yapımının önemine değinen Ruhani, Reşt- Astara ortak planının bir an evvel hayata geçmesini istedi.

Ruhani ayrıca iki ülkenin Hazar denizinde ortak petrol istihsali konusunu ciddi şekilde gündeme aldığını belirterek, İran’ın tüm teknoloji alanlarında Bakü ile işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Ruhani, İran’ın Azerbaycan ile hem ikili ilişkilerini hem Moskova ile birlikte üçlü ilişkilerini geliştirmek istediğini söyledi.

Mustafayev de Cumhurbaşkanı Aliyev’in Cumhurbaşkanı Ruhani ile dostluğu ve İran ile ilişkilerini geliştirmeye önem verdiğini belirterek, ülkesinin ciddiyetle İran’la ilişkileri geliştirmek istediğini söyledi.

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2012