Şinzo َAbe: Japonya’nın KOEP’e desteği devam etmekte

Abe, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Ruhani’nin özel temsilcisi Seyyid Abbas Irakçi ile yaptığı görüşmede ülkesinin KOEP’e desteğinin devam ettiğini ve bu uluslararası anlaşmanın önündeki sorunların çözülmesi için diplomatik rolüne devam edeceğini söyledi.

Irakçi, bugün Şinzo Abe ile yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Ruhani’nin yazılı mesajını kendisine iletti.

Abe, Cumhurbaşkanı Ruhani’ni mesajına teşekkür ederek, Tahran’a gerçekleştirdiği ziyarete işaretle, İslam İnkılabı Rehberi ve Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmelerinden memnuniyetini dile getirerek, iki ülke arasındaki siyasi istişarelerin devamının memnuniyet verici olacağını söyledi.

Irakçi de görüşmede Cumhurbaşkanı Ruhani’nin selamlarını ileterek, İran’ın KOEP ile ilgili tutumunu anlatarak, ambargoların kalkması durumunda İran’ın KOEP’i tam uygulamaya dönmeye hazır olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından BM Genel Kurulunda sunulan Barış Hürmüz Planına değinen Irakçi, ‘’İran, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazında barış ve istikrarın temini için bu bölgedeki gelişmelerden etkilenen tüm ülkelerin bu koalisyona davet etmektedir. ‘’ dedi.

Abe’nin son Tahran ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Irakçi, Japonya’nın kendine has rolü olduğunu ve bundan dolayı İran’ın Japonya ile daha fazla istişare ve işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

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2012