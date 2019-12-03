Irakçi: Ambargoların kalkması ile İran KOEP çerçevesindeki taahhütlerine geri dönecektir

Tokyo’da Dışişleri Bakanı Tuşi Mştsu Mutgi ile görüşen Irakçi, ‘’İran’ın amacı KOEP’te çekilmek değildir, biz bir sene sabır ve karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmediğini gördükten sonra taahhütlerimizi azaltma kararı aldık ve ambargoların kalkması ve bu anlaşmadan yararlanma durumunda İran taahhütlerine geri dönecektir. ‘’ dedi.

Ortadoğu bölgesinin hassas şartlarda olduğunu ifade eden Irakçi, gerginliklerin azaltılması için her zamandan daha çok işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Mutgi de ülkesinin Ortadoğu bölgesindeki şartlardan kaygılı olduğunu ve diplomatik çabalarla gerginliklerin azaltılması gerektiğini belirterek, ülkesinin KOEP’e verdiği desteği yineledi.

Görüşmede taraflar ikili ilişkileri bölgesel ve uluslararası konular hakkında istişarelerde bulundular.

Irakçi, İran Cumhurbaşkanının özel temsilcisi olarak Japonya’da bulunmaktadır.

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2012