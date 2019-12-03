Avusturya, İran'la ekonomik ilişkilerini güçlendirme trendinde ilerlemektedir

Tahran'ın batısında yer alan Elburz ilinin merkezi Kerec'te bir grup iş adamı ile bir ayaya gelen Avusturyalı Büyükelçi, Elburz ilinin üretim ve ihracat sektörünün Direniş Ekonomisi doğrultusunda hareket etiğini ve Elburz ili ile İran'ın diğer illerine yaptığı ziyaretlerde iş adamları ve diğer girişimcilerle bir araya geldiğini söyledi.

Avusturya'nın küçük bir ülke olmasına karşın zengin ekonomisi olduğuna dikkati çeken Stefan Scholz, 'Ülkemiz dünyanın en müreffeh ve zengin 12 ülkesinden biridir. Bu da ülke ekonomisinin yüzde doksanını oluşturan küçük ve büyük işletmelerin faaliyetleri sonucu elde edilmiştir' diye belirtti.

İran'la ekonomik ve ticari iş birliği ve ilişkileri artırmanın yollarını aradıklarını kaydeden Büyükelçi, 'Bu bağlamda büyük program ve planları devreye sokmuşuz ve iş adamları ile yakın iş birliği içerisinde İran'da yatırım yapmayı hedefliyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

İran'a tek taraflı ve adil olmayan şekilde ambargo uygulandığına dikkati çeken Avusturya'nın Tahran Büyükelçisi Stefan Scholz, 'Biz İran'la ekonomik ilişkilerimizde ambargolardan kaynaklı sorunları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz' diye ekledi.