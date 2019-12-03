Hindistan, İran'ın en büyük çay ithalatı yaptığı ülkedir

Business Standard'ta yayınlanan habere göre Hindistan bu dönemde İran'a gerçekleştirdiği çay ihracatından 172 milyon dolar gelir elde etmiştir.

Hindistan ile İran arasında yapılan ticari anlaşmaya göre, bu ülke İran'dan ithal ettiği petrol parasını Rupi para birimi ile ödemektedir. İran da bu döviz girdisini kullanarak Hindistan'dan çay ithalatı yapmaktadır. Hindistan ayrıca İran'dan ithalat yapmak için İran para birimi Riyal'i kullanıyor.

Çay ticareti yapan bir Hintli iş adamı, bu anlaşmanın Hindistan'a İran'la ticaretini sürdürmesine katkı sağlamanın yanı sıra, Yeni Delhi'ye bu ülkede kendi pazarını geliştirme imkanı sunduğunu ifade etti.

İran halihazırda Hindistan'a başlıca petrol, kimyasal gübreler vb. ürünler ihraç ediyor. İran'ın Hindistan'danithal ettiği ürünler ise tahıl, çay, kahve ve kimyasal maddeler gibi ürünlerdir.

İran-Hindistan ticaret hacmi 2017 yılında 12.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam bir sonraki yılda 13.8 milyar dolara yükseldi.

Hindistan'ın İran'a ihracatı da yaklaşık 2.5 milyar dolar kadardır.