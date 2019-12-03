İran’ın katılımıyla Tekvando Dünya Şampiyonası Moskova'da düzenlenecek

Yarışma, Dinamo Moskova spor kompleksinde, dört ağırlık kategorisinde erkekler ve kadınlar arasında dünyadaki en iyi 16 tekvando oyuncusunun sahne almasıyla iki gün boyunca gerçekleşecek.

İranlı sporcular Armin Hadipur -58 kg’de, Mirhaşim Hüseyini ve Soruş Ahmedi -68 kg’de ve Seccad Merdani 80 kg’de bu yarışmalara katılacak.

İran, Azerbaycan, Almanya, ABD, Ürdün, Özbekistan, İspanya, Avustralya, Slovenya, İngiltere, İtalya, İrlanda, Brezilya, Belçika, Portekiz, Türkiye, Tunus, Çin, Çin Taypa,Tayvan ve Dominik, Rusya, Fildişi Sahili, Senegal, Kazakistan, Hırvatistan, Güney Kore, Küba, Gabon, Meksika, Mısır, Moldova, Norveç ve Nijer gibi ülkelerden tekvandocular bu turnada madalya için yarışacakç.

Yarışmanın finalleri 8 Aralık'ta düzenlenecek.