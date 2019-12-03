İran ve İspanya arasında ilaç iş birliği

İran Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Yardımcılığı Biyoteknolojiyi Geliştirme Komitesi'nin belirttiğine göre, İran'da gelişmekte olan sanayi kollarından biri ilaç sektörüdür. Bu sektörü İranlı genç ve uzmanların katkılarıyla canlanmış ve günden güne kuvvetlenmektedir.

Komite'nin koordinasyonunda İspanya'nın önde gelen ilaç firmaları yetkililerinden oluşan bir heyet, son günlerde İran ilaç firmalarının olanak ve kapasitelerini incelemek ve iş birliği amacıyla İran'a geldi.

Üç gün süren bu ziyarette İspanyol ilaç firması, İran'da faaliyet gösteren Dorsa Daru, Tevfik Daru, Baran, Elburz, Sinajen, Mad, Şifadaru ve Bakiyetullah Üniversitesi Araştırma Merkezi gibi firmaların temsilcileri ile bir araya gelerek, İran ve İspanyol ilaç firmalarının iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmelerin sonunda İran firmaları ile İspanyol şirket arasında teknoloji transferi ve üretim iş birliği alanında mutabakat zaptı imzalandı.

Bu mutabakat zaptında teknoloji, ham madde ve teknik bilgi alışverişine dikkat çekilerek, İran ilaç firmalarının ihracat yapma olanağı artırıldı.