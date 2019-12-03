Donanmamızdaki muhripler, elektronik savaş sistemleri ile donatılacak

Bir törende konuşan Amiral Hanzadi, 'Elektronik savaş konusunda Donanmamıza yeni ekipman ve teçhizat katılmış. Bunların bir kısmı kıyıda yaşanan elektronik savaşlar, diğer kısmı ise deniz yüzerleri üzerinde kullanılmaktadır' dedi.

Elektronik savaş kapasite ve gücünün kıyıdan denize doğru genişleyip aktarıldığını ifade eden İranlı üst düzey askeri yetkili, 'Bu çerçevde düşmana karşı caydırıcılık açısından yeni alanlar elde edebilirz' diye konuştu.

elektronik savaş komutanlığının değerinin Donanma için stratejik olduğunu kaydeden Donanma Komutanı Amiral Hanzadi, 'Beklentimiz uzay alanında da büyük gelişmeler ve ilerlemeler kaydetmemizdir. üçüncü ilka beşinci nesil savaşlarda elektromıknatıs kapasitelerin kullanımı konusunda büyük ilerleme yaşanmıştır' değerlendirmesinde bulundu.

Amiral Hanzadi, 'Elektromıktanıs sahnesindeki savaşta üstünlüğü elde eden taraf, karşı tarafı yok edebilir' diye ekledi.