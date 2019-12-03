3 Ara 2019 13:39
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News Code: 83579004
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İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı:

Donanmamızdaki muhripler, elektronik savaş sistemleri ile donatılacak

Donanmamızdaki muhripler, elektronik savaş sistemleri ile donatılacak

Bender Abbas, İRNA- İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Hüseyin Hanzadi, yakın zamanda İran Donanması bünyesinde bulunan tüm muhriplerin elektronik savaşta kullanılan yerel sistemlerle donatılacağını açıkladı.

Bir törende konuşan Amiral Hanzadi, 'Elektronik savaş konusunda Donanmamıza yeni ekipman ve teçhizat katılmış. Bunların bir kısmı kıyıda yaşanan elektronik savaşlar, diğer kısmı ise deniz yüzerleri üzerinde kullanılmaktadır' dedi.

Elektronik savaş kapasite ve gücünün kıyıdan denize doğru genişleyip aktarıldığını ifade eden İranlı üst düzey askeri yetkili, 'Bu çerçevde düşmana karşı caydırıcılık açısından yeni alanlar elde edebilirz' diye konuştu.

elektronik savaş komutanlığının değerinin Donanma için stratejik olduğunu kaydeden Donanma Komutanı Amiral Hanzadi, 'Beklentimiz uzay alanında da büyük gelişmeler ve ilerlemeler kaydetmemizdir. üçüncü ilka beşinci nesil savaşlarda elektromıknatıs kapasitelerin kullanımı konusunda büyük ilerleme yaşanmıştır' değerlendirmesinde bulundu.

Amiral Hanzadi, 'Elektromıktanıs sahnesindeki savaşta üstünlüğü elde eden taraf, karşı tarafı yok edebilir' diye ekledi.

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