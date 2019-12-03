Tahran, İran-Türkiye teknoloji konulu Ekonomik Komisyonu toplantısına ev sahipliği yapacak

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Uluslararası Bakütel-2019 İletişim ve Bilgi Teknolojileri Fuarı açılış töreni sırasında İRNA'ya konuşan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Azeri Cehromi, 'Büyük olanak ve güçleri olan İran firmaları bu yılki Bakü fuarına katılmıştır. Daha önce de yaptığı görüşmeler doğrultusunda Azerbaycan tarafı ile koordine içerisinde bu alanda faaliyet gösteren 14 İran firmasının fuara katılması için mutabakata varmıştık' diye konuştu.

İran firmalarının Azerbaycanlı olası ortakları ile fuara katılmadan önce görüşmelere başladıklarına işaret eden Azeri Cehromi, 'İran şirketleri piyasalarını burada genişlendirmek istiyor' değerlendirmesinde bulundu.

İran-Azerbaycan siyasi ilişkilerinin çok iyi düzeyde olduğuna dikkati çeken İranlı Bakan, 'İki ülke ortak ekonomik komisyonu çok güzel faaliyet yaparak, ikili ekonomik ilişkileri kuvvetlendirmiştir. Umarız bu fuara katılan İran firmaları 4-5 iyi sözleşme imzalayaralk, aktivite ve faaliyet alanlarını genişletir' diye belirtti.

İran şirketlerinin özellikle ülkenin kuzeybatısında Azerbaycan bölgesinde bulunan firmaların Azerbaycan üşkesi ile kültürel ve dil ortaklık ve yakınlık nedeniyle iyi sözleşmeler yapmasını umduklarını açıklayan Azeri Cehromi, iletişim ve bilgi teknolojileri piyasasın,ın ve İran-Azerbaycan bilgi teknolojileri ilişkilerinin artmasının iyi bir gelişme olacağını ifade etti.

Birçok ülke yetkilisi ile ikili görüşmeler yapacaklarının altını çizen İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Azeri Cehromi, 'Yarın düzenlenecek Bakü İnavosyon Konferansı'na İran heyeti de katılacak ve iş birliğini geliştirme olanak ve potansiyellerini ele alacaktır' diye vurguladı.

25. Uluslararası Bakütel-2019 Bilgi Teknolojileri Fuarı, 3-6 Aralık tarihlerinde 23 ülkeden 238 firmanın katılmıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek.

İran bu fuardaki standında bilgi teknolojileri ve iletişim sektöründeki en son ürün ve kazanımlarını görücüye çıkaracak.