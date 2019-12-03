Tahran'daki son olaylarla ilgili 300 kişi tutuklandı

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin İsmaili düzenlediği basın toplantısında, İran halkının farkındalığını överek, ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanmasında ve düşmanların ümitlerinin boşa çıkmasında önemli rol oynayan yürüyüşler düzenlemesini takdir etti.

Zor günlerde saflarını belalardan izole eden vatandaşlara teşekkür eden İsmaili, Yargı Erki'nin benzin fiyatlarındaki artışın yankıları ile ilgili korkuları ifade eden göstericilerle sabotajı yürütmek için durumu kötüye kullananları birbirinden ayırdığını söyledi.

İsmaili, 'Yargı açısından bakıldığında protestocular ve benzin fiyatlarındaki artışı protesto edenlerin bir kısmı fiyatlardan endişe duyduğunu belirtiyorlar. Bunlarla tahrip ve yakıp yıkma eylemelerine karışan ve kaos çıkartan kişilerin safları aynı değildir." diye ekledi.

Daha önce, protestolar ve isyanlar, İran'ın bazı kentlerinde gerçekleşti. Bunun nedeni yetkililerin benzin fiyatlarını artırma kararıydı. Şehir eşkiyaları, yasa dışı eylemleriyle sivil vatandaşlara birçok soruna neden oldu. Kamu mallarına ve araçlara zarar verdiler ve insanları da trafik sıkışıklığı içinde durmaya zorlayarak yolları kapattılar.

İranlı yetkili, Yargı'nın ABD'deki tutumları ve Washington'un son olaylar sırasındaki eylemleri hakkındaki sorulara yanıt olarak, 'Amerika'nın insan haklarını savunduğu iddiaları yalandır. Amerikalılara şunu diyoruz: Kilometrelerce uzaktan, uydu servislerini ve interneti savaşlarını yakıp yıkmak, masum insanları öldürmek ve çürük iddialarda bulunmak için kullanıyorsunuz' diye vurguladı.

İsmaili, ABD’nin İran’a karşı eylemlerinden etkilenen İran vatandaşları tarafından dile getirilen 360’dan fazla şikayeti inceledik. İran mahkemeleri ABD'nin İran vatandaşlarına 130 milyar dolar tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi ve bu hükümlerin uluslararası alanda uygulanmasının gerektirdiğinden dolayı, Dışişleri Bakanlığı bu hükümlerin uygulanmasında bize yardımcı olmalıdır' diye ekledi.