İran, Türkiye'de düzenlenen Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası sanda kategorisinde üçüncü oldu

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyona Türkiye'nin yanı sıra İran, Afganistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Filistin, Fildişi Sahili, Hırvatistan, Irak, Kuzey Makedonya, Mısır, Sırbistan, Somali, Suriye, Tunus, Yemen ve Yunanistan'dan toplamda 723 sporcu katıldı. Türkiye'yi sanda branşında 534, taolu branşında 146 sporcu temsil etti.

Sanda branşında ise Türkiye 68 altın, 67 gümüş, 105 bronz madalya toplayarak takım halinde şampiyonluğu kazandı. Azerbaycan, 3 altın, birer gümüş ve bronz madalyayla ikinci oldu. Birer altın madalya alan Yunanistan, İran ve Mısır da üçüncülüğü paylaştı.

Taolu branşında boş eller, kısa silahlar, uzun silahlar, duiliyen ve jiti kategorilerinde yapılan yarışmalarda Türkiye 74 altın, 65 gümüş, 56 bronz madalya ile takım halinde şampiyon oldu. İkinci Bulgaristan, 4 altın, 3 gümüş, 2 bronz, üçüncü Tunus ise 2 altın madalya aldı.

Kapanış seremonisinde düzenlenen madalya töreninde açıklamada bulunan Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, birçok açıdan muhteşem bir organizasyon düzenlediklerini belirterek, "Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen misafirlerimizi Ankara'da ağırladık. Ülkemiz başta olmak üzere toplamda 19 ülkenin sporcuları, sporun evrensel gücü olan dostluk, sevgi ve barış dili ile şampiyonaya katkı sağladı.'

Akyüz, şubat ayında Antalya'da düzenlenecek Türkiye şampiyonası için düşündükleri bazı yenilikleri de şampiyonada test etme imkanı bulduklarını ve bu konuda da çok başarılı olduklarını kaydetti.