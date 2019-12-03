3 Ara 2019 13:01
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News Code: 83578686
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BM yardımları, Doğu Azerbaycan’ın depremzede bölgelerine ulaştı

BM yardımları, Doğu Azerbaycan’ın depremzede bölgelerine ulaştı

Tebriz, İRNA- Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İran Temsilcisinin katılımıyla Doğu Azerbaycan’ın depremzede bölgelerinde BM yardımları dağıtıldı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İran Temsilcisinin Claudio Peru Vidas, Doğu Azerbaycan Vali Yardımcısı Muhammedrıza Meşayehi ve Miyane Özel Kaymakamı ile görüştükten sonra Doğu Azerbaycan depremzede bölgelerinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Vidas bu bölgelerdeki hava durumuna değinerek, '315 adet elektrikli ısıtıcıdan oluşan BM'nın ilk yardım kargosu, Kenduvan ve Türkmençay depremzedeleri arasında dağıtılarak. Yardımların bin adet ısıtıcıya kadar çıkmasını hedefliyoruz' dedi.

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