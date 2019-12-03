BM yardımları, Doğu Azerbaycan’ın depremzede bölgelerine ulaştı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İran Temsilcisinin Claudio Peru Vidas, Doğu Azerbaycan Vali Yardımcısı Muhammedrıza Meşayehi ve Miyane Özel Kaymakamı ile görüştükten sonra Doğu Azerbaycan depremzede bölgelerinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Vidas bu bölgelerdeki hava durumuna değinerek, '315 adet elektrikli ısıtıcıdan oluşan BM'nın ilk yardım kargosu, Kenduvan ve Türkmençay depremzedeleri arasında dağıtılarak. Yardımların bin adet ısıtıcıya kadar çıkmasını hedefliyoruz' dedi.