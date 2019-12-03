İranlı çocuklar, Japon resim yarışmasında ödül kazandı

İran Çocuk ve Ergenlerin Fikri Gelişimi Enstitüsü üyesi Setare Şahveysi, ayçiçeği tarlasında kadınları gösteren resmi ile altın ödülünü elde etti.

Heliya Kerimi, Artin Süleymani, Hesti Rudbarani, İliya Çıraği ve Fatma Muamer ise birer bronz ödülünü kazandı. İlham Gerenciki, Setare Nisari, Baran Dideban ve Meryem Yazdani de onur ödülüne değer görüldü.

Dünya Hikari Çocuk Resim Yarışması temaları tarım, doğa, çevre, insanlar ve aile ile ilgilidir. Yarışma tarım, doğa, çevre, insanlar ve ailenin yanı sıra çeşitli konularda düzenlendi.

26. Dünya Hikari Çocuk Resim Yarışması'na 76 ülkeden 18146 eser katıldı