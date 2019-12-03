UAEA Genel Müdürü Tahran'a gelecek

Dün 4 yıllık görevine başlayan Grossi, atanmasının onaylanmasına özgü toplantıdan sonra yaptığı açıklamad,a 'Yakın bir gelecekte bizzat Tahran'a gelerek, İranlı yetkililerle bir araya gelmek istiyorum' dedi.

Grossi ayrıca İran nükleer tesislerinin teftiş ve denetlenmesi konusunda adilane ve aynı zamanda sert yaklaşım sergileyeceğinin altını çizdi.

Güney Amerika'dan ilk UAEA Genel Müdürü olarak göreve başlayan Grossi, geçtiğimiz Temmuz ayında hayatını kaybeden Amano'dan sonra bu göreve seçildi.

ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan tek taraflı olarak çekilmesine rağmen, İran nükleer tesislerinin UAEA müfettiş ve denetçilerinin denetimine açık bırakmyaa devam etmektedir.

Grossi, Japon merkezli NHK televizyonuna verdiği röportajda, İran'la yapıcı ilişkiler istediğini ve İran'ın nükleer gelişmelerine ilişkin adilane ve aynı zamanda sert duruş sergileyeceğini ifade etti.

İran İslam Cumhuriyeti, UAEA ile yapıcı iş birliği için hazır olduğunu duyurmuştur. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Grossi'nin yeni genel müdür olarak seçilmesinden sonra yaptığı açıklamada, 'İran, kurumla yapıcı ve karşılıklı saygı ve iyi niyete dayalı iş birliğini geliştirmeyi hedefliyor ve ajansın tarafsızlık ilkesine bağlı kalmasına vurgu yapıyor' demişti.