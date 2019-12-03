İran'ın BM Viyana Daimi Temsilcisi UAEA'nın tarafsız yaklaşımına vurgu yaptı

UAEA yeni genel müdürü Rafael Grossi'nin atanmasının onaylanmasına özgü yapılan toplantıda konulan Garipabadi, 'Nükleer enerjiyi barışçıl olarak kullanmanın önünde yasa dışı ve tek taraflı eylemlerle engeller çıkartılmamalı ve ayrıca başka ülker bu enerjiyi kullanmak için, kabul edilemez ön koşullar öne sürmemeli' dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran için büyük önem arzettiğine değinen Garipabadi, 'İran gelişmekte olan ve çarpıcı ve önemli nükleer program ve faaliyetleri olan bir ülke olarak, ajansın ihtiyaç ve öncelikler konusunda kapasite üretmesindeki belirgin rolüne dikkat çekmiştir' diye konuştu.

İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl biçimde kullanmanın yasa dışı ve tek taraflı yaklaşımla yasaklanmaması ve önünde engeller oluşturulmaması gerektiği düşüncesinde olduğunu kaydeden İranlı yetkili, 'İran, UAEA için önemli bir ortak konumunda. Bu yılın Kasım ayına kadar İran'da 588'den fazla denetim ve teftiş gerçekleşmiştir. Bu nedenle İran ve UAEA arasında yapıcı iş birliğinin korunması önemli ve bize göre bu mesele bağımsız, profesyonel ve tarafsız yaklaşımla sürdürülmelidir' değerlendirmesinde bulundu.

Garipabadi konuşmasının sonunda Nükleer Silahların Yaygınlaştırılmasının Önlenmesi Antlaşması ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın faaliyetlerine devam etmesi için bu tür yaklaşımı sergilemeye devam etmesinin hayati derece önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Önceki genel müdür olan Amano'nun ölümü üzerine boşalan koltuğa Güney Amerika'dan atanan ilk genel müdür olan Grossi, koltuğa oturmak için yıllarca diğer adaylarla rekabet etti.

Grossi, Japon merkezli NHK televizyonuna verdiği röportajda, İran'la yapıcı ilişkiler istediğini ve İran'ın nükleer gelişmelerine ilişkin adilane ve aynı zamanda sert duruş sergileyeceğini ifade etti.

İran İslam Cumhuriyeti, UAEA ile yapıcı iş birliği için hazır olduğunu duyurmuştur. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Grossi'nin yeni genel müdür olarak seçilmesinden sonra yaptığı açıklamada, 'İran, kurumla yapıcı ve karşılıklı saygı ve iyi niyete dayalı iş birliğini geliştirmeyi hedefliyor ve ajansın tarafsızlık ilkesine bağlı kalmasına vurgu yapıyor' demişti.