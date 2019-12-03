İran iletişim alanında komşularla ekonomik iş birliği yapmak istiyor

Son 2 yıld İran-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin büyük oranda arttığını ifade eden İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, 'Bu bağlamda Uluslararası Bakütel-2019 Fuarı ve Uluslararası Bakü İnovasyon Paneli'ne iletişim ve bilgi teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren 14 İran firması katılarak, ikili ilişkileri geliştirmek istiyor' ifadesini kullandı.

İranlı Bakan, bu uluslararası furara katılacak diğer ülkelerden bazı iletişim ve bilgi teknolojileri bakanları ile ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla bir araya gelecek.

25. Uluslararası Bakütel-2019 Bilgi Teknolojileri Fuarı, 3-6 Aralık tarihlerinde 23 ülkeden 238 firmanın katılmıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek.

İran bu fuardaki standında bilgi teknolojileri ve iletişim sektöründeki en son ürün ve kazanımlarını görücüye çıkaracak.