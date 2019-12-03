3 Ara 2019 09:14
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News Code: 83578423
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İran iletişim alanında komşularla ekonomik iş birliği yapmak istiyor

İran iletişim alanında komşularla ekonomik iş birliği yapmak istiyor

Bakü, İRNA- İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye giriş yaptığı sırada havalimanında İRNA muhabirine verdiği röportada, 'Bakanlığımızın son 2 yılda takip ettiği politikalar doğrultusunda önceliğimiz, iletişim ve bilgi teknolojileri alanında komşu ülkelerle ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi olmuştur' dedi.

Son 2 yıld İran-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin büyük oranda arttığını ifade eden İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, 'Bu bağlamda Uluslararası Bakütel-2019 Fuarı ve Uluslararası Bakü İnovasyon Paneli'ne iletişim ve bilgi teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren 14 İran firması katılarak, ikili ilişkileri geliştirmek istiyor' ifadesini kullandı.

İranlı Bakan, bu uluslararası furara katılacak diğer ülkelerden bazı iletişim ve bilgi teknolojileri bakanları ile ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla bir araya gelecek.

25. Uluslararası Bakütel-2019 Bilgi Teknolojileri Fuarı, 3-6 Aralık tarihlerinde 23 ülkeden 238 firmanın katılmıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek.

İran bu fuardaki standında bilgi teknolojileri ve iletişim sektöründeki en son ürün ve kazanımlarını görücüye çıkaracak.

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