Laicani: Yemen meselesinin gizli boyutları vardır

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alevi ile Tahran’da görüşen Laricani, Umman’ın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasındaki rolünün dikkate değer olduğunu ve İran ile Umman ilişkilerinin her zaman iyi ve ilerlemekte olduğunu söyledi.

Bölge meselelerinin çözümü için bölge ülkelerinin bir biri ile irtibatları olması gerektiğini ifade eden Laricani, İran’ın Hürmüz Barış Planı önerisinin d bölgedeki ortaklıkların arttırılması ve barışın sağlanması yönünde olduğunu söyledi.

Yemen konusunun önemine değinen Laricani, bu konunun diyalog ile çözülmesi temennisinde bulunarak, ‘’Karşı taraf zorbalıkla Yemen konusunu çözemeyeceğini bilmeli, Yemen meselesinin gizli boyutları da vardır, önce ateşkes sağlanmalı daha sonra diğer konuların çözümü için adım atılmalıdır.

Halka, Trump’ın İran ile düşmanlığı olduğunun ispatlandığını ifade eden Laricani, Amerikan davranışlarının mantıktan yoksu olduğunu ve o ülkenin İran petrol satışını sıfır yapması çabasının da sonuçsuz kaldığını söyledi.

Bin Alevi de mevcut fırsatlardan bölge krizlerinin çözümü için yararlanması gerektiğini belirterek, İran’ın bölgede barış limanı olduğunu söyledi.

Amerika’nın İran aleyhindeki ambargosunun taşıdığı hedefin gerçekleşmediğini ifade eden Alevi, bu konunun ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Ülkesinin her zaman İran’ın yanında yer aldığını Hürmüz Barış Planında da İran’ın hakkaniyetine inandığını ifade eden Alevi, Amerika’nın mevcut şartlarda sorunları nasıl geride bırakacağını bilmediğini söyledi.

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2012