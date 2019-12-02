Zarif: Avrupalılar içi boş vaatler yerine insani görevlerini yerine getirsinler

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo, bir kez daha Amerikan ekonomik terörizminin İran halkına açlığı tahmil etmek veya İran’ın masum vatandaşlarını ilaç gibi insani ihtiyaçlardan mahrum bırakmak için planlandığını ifade etti.’’ dedi.

Zarif, ‘’INSTEX hissedarı olan AB, üyesi 3 ülke ve İsveç küstahça tehditler ve boş laflar yerine basit bir şey yapmalılar, onlar Molnlike firmasından İranlı Kelebek Hastalığı çocukların tedavisinde kullanılan ilaçları satmasını isteyebilirler.’’ dedi.

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2012