General Hatemi: Batılıların varlığı bölgedeki güvenlik şartların kötüleşmesine sebep olmakta

Fransa Savunma Bakanının Mename Güvenlik Konferansındaki konuşmaya değinen Hatemi, batılı ülkelerin müdahalelerini bölgedeki güvenlik şartlarının daha zorlaştırdığını belirterek, bunun yerine kendi güvenlik kurumlarının beyin ölümleri ile uğraşmalarını tavsiye etti.

General Hatemi, bölge halkının uyanık olduğunu ve haklarında yapılan zulüm ve zorbalığı unutmayacağını ifade ederek, kimsenin laflarla onları tahrik edemeyeceğini söyledi.

General Hatemi, Fansız bakanının laf kalabalığı yerine IŞİD’e katılan Fransaız vatandaşlarının sayısını açıklamasını ve onların Irak ve Suriye’de ne gibi cinayetlere katıldıklarını ilan etmelerini tavsiye etti.

Bölgedeki tekfirci teröristlerin Irak ve Suriye halkı ve silahlı kuvvetlerinin eli ve İran ile Rusya’nın yardımları ile hezimete uğradığını ifade eden General Hatemi, Amerika ve diğer batılı güçlerin bu grupları kendi yararına karşı yönetmekten başka bir şey yapmadıklarını söyledi.

General Hatemi, bölge ülkelerinin bölgenin güvenliğinin sağlanması için gerekli kapasitelere sahip olduklarını ve bu yönde çaba harcamalarını istedi.

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2012