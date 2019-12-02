Zarif: Bölgedeki gerginliğin azaltılması için tüm çabalardan memnuniyet duyarız

Umman Dışişlei Bakanı Yusuf Bin Alevi ile görüşen Zarif, Umman’ın bölgedeki iyi ve yapıcı rolüne değinerek, iki ülke ilişkilerinin geniş ve çok iyi olduğunu ve bu ilişkilerin tüm alanlarda gelişmesi ve derinleşmesinden memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Zaif, özellikle Yemen’deki gerginliklerin azaltılması gerektiğine vurgu yaparak, İran’ın tüm bölge ülkeleri ile görüşme iradesinin ciddi olduğunu ve Hürmüz Barış Planının da bunun için sunulduğunu söyledi.

Bin Alevi de görüşmede, bölge şartlarının diyalog ve anlaşmaya ihtiyaç duyduğunu belirterek, bu yönde geniş kapsamlı ve katılımlı bir konferansın yararlı olabileceğini söyledi.

Taraflar görüşmede bir çok ikili, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulundular.

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2012