Şemhani: Yabancılar olmaksızın bölgesel koalisyonlar bölgedeki güvenliği garantiler

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alevi ile görüşen Şemhani, Amerika’nın Fars Körfezinde güvenliğin sağlanması bahanesi ile oluşturmaya çalıştığı ve başarısız olduğu uluslararası koalisyona değinerek, bölgede sadece yabancıların nüfuzunun olmadığı koalisyonların başarılı olacağı söyledi.

Ne İran ne de başka ülkelerle ilişkilerinde hiçbir taahhüdüne bağlı olmayan ülkelerin güvenilir olmayacaklarını ifade eden Şemhani, ‘’Bölgenin gerginliği ve istikrarsızlığında en büyük paya sahip olanlar, çeşitli savaşlar ve terörizmi yayarak, bölgeyi yok olmaya sevk edenler hiçbir zaman Fars Körfezinde istikrar ve güvenlik peşinde olmamışlardır ve sadece kendi menfaatlerini temin etmeye çalışıyorlar. ‘’ dedi.

Yemen savaşın da bu bakış açısının devamı olduğunu ifade eden Şemhani, ‘’ Bu soykırımın devamının bölge barış ve istikrarı düşmanlarına hizmetten başka bir şey değildir ve Arabistan, Yemen halkının istekleri karşısında teslim olarak bölge istikrarını daha fazla tehlikeye atmamalı’’ diye konuştu.

Alevi de ülkesi ve İran arasında bölgesel ve uluslararası konularda sürekli istişarede memnuniyet duyduklarını belirterek, bölgedeki gerginliğin Fars Körfezine kıyısı olan hiçbir ülkenin yararına olmadığını ve bunun önlenmesi gerektiğini söyledi.

Bölgede kalıcı güvenliğe varmanın bölge ülkeleri arasındaki anlaşmasına bağlı olduğunu ifade ede Alevi ülkesinin bu yöndeki kapasitelerini kullanmaya hazır olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012