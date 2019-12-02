Çin: Tahran ve Pekin, KOEP ile ilgili birçok anlaşmaya vardılar

Hua, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi’nin Pazar günü Pekin’de Çin Dışişleri Bakan yardımcısı Ma jap Şu ile görüşmesine değinerek, ‘’Amerika’nın KOEP’ten ayrılması ve İran’a azami baskı politikası uygulaması, nükleer konusunda durumun kötüleşmesine ve KOEP’in yok olması tehlikesini doğurmuştur. ‘’ dedi.

Hua, Pekin’deki görüşmelerde iki ülkenin KOEP’in daha etkili uygulaması için işbirliği, uluslararası hukuk temelinde uluslararası dengelerin korunması, konunun siyasi yollardan çözümü ve bölge barış ve istikrarı için anlaşmaya vardığını söyledi.

Hua, iki ülkenin tüm alanlarda stratejik ilişkilere sahip olduğunu belirterek, karşılıklı siyasi güven çerçevesinde tüm alanlarında işbirliğini arttıracaklarını söyledi.

İran nükleer konusunun iki ülke stratejik ilişkilerinin önemli bölümünü oluşturduğunu belirterek, iki tarafında KOEP’inn korunması için çabalarına devam edeceklerini söyledi.

ABD Başkanı Trump, geçen sene Mayıs ayında Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çekilerek, İran aleyhindeki ambargoları 3 ve 6 aylık dönemlerde yeniden uygulayacağını bildirdi.

İran, Amerika’nın KOEP’ten çekilmesinin birinci yıldönümünde KOEP’in bozulan iç dengelerini kurmak amacıyla KOEP çerçevesinde bazı taahhütlerini azaltacağını bildirdi.

İran diğer tarafların taahhütlerini yerine getirmeleri durumunda çok hızlı şekilde eski duruma geri döneceğini bunun iki ay zarfında olmaması durumunda taahhütlerin azalmasının devam edeceğini bildir.

Karşı taraf şu ana kadar taahhütlerinin yerine getirmesi yönünde bir adım atmadığından İran şu ana kadar 4 adımda bazı taahhütlerini azalttığını ilan etmiştir.

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2012