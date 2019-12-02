2 Ara 2019 15:38
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İran filmi ‘Yedi Buçuk’ İsviçre'de gösterime girecek

İran filmi ‘Yedi Buçuk’ İsviçre'de gösterime girecek

Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Nevid Muhammedi'nin yönettiği "Yedi Buçuk" filmi, üçüncü uluslararası gösteriminde, İsviçre'de düzenlenecek 20. Uluslararası Black Movie Film Festivali'nde vizyona girecek.

İran ve Afganistan ortak yapımı ‘Yedi Buçuk’ filmi, Busan ve Sydney'deki uluslararası gösterimden sonra İsviçre'de düzenlenecek 20. Uluslararası Black Movie Film Festivali'nde yarışacak.

16-26 Ocak 2020 tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek 20. Uluslararası Black Movie Film Festivali'nde İran'dan ‘Yedi Buçuk’ filmi ile Diapason filmi, seyirci ile buluşacak.

 Yedi Buçuk’un hikayesi şu şekildedir:

Film, yedi bölümde yedi Afgan ve İranlı kızın hayatını ve cuma gecesi evlenmelerini anlatıyor.

Bu filmde Gece Hikayesinde: Neda Cebaili, Şadi Muhtari, Atiye Cavid, Nigar Hikaysinde: Hasti Mahdevi, Muhammedrıza Gagffari, Nahid Hikayesinde: Anahita Afşar, Alirıza Kemalinejad, Fereşte hikayesinde Fereşte Hüseyini, Hüseyin Mehri, Rüya Cavidniya, Haniye Kasımi, Nilüfer Hikayesinde: Şeyda Halik, Alirıza Üstadi, Şeker Hikayesinde: Metin Haydariniya, Rojan Takşzade, Rahil Hikayesinde: Efsane Kemali, Zehra Behruzmeneş, Mehsa Himmeti, Mehya Sedrzade, Armita Furuzende, Fatma Sadıki rol oynadı.

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