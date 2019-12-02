İranlı karikatürist Belçika'da birinci oldu

Bu yarışmalar, dört İranlı adayın büyük ödüller kazanmasıyla sona erdi.

Yetişkinler kategorisinde Ali Kanaat, Cemal Rahmeti ve Aliye Mezaheri sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü sırayı aldılar. Belçika, Polonya ve Brezilya'dan sanatçılar ise başka ünvanları kazandı.

Gençler bölümünde de Kani Piriyani birinciliği elde etti. Piryani, sanat dalında art artda ikinci yıl Olense Kartoenale birincisi oldu.

52 ülkeden 380 karikatüristin katılımıyla 31. Olense Kartoenale Karikatür Yarışması, Belçika'da düzenlendi.