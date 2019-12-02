İran'ın BM Viyana Daimi Temsilcisi'ne yeni görev

Bugün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Konferansı'nın Rafael Grossi'yi ajansın yeni genel müdürü olarak atanmasının onaylanmasına özel toplantısı Viyana'da yapıldı.

Rusya'nın ajanstaki temsilcisi Olyanov, twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Grossi birkaç saat önce UAEA yeni genel müdürü olarak göreve başladı. Grossi 2023 yılına kadar bu göreve devam edecek' dedi.

Önceki genel müdür Amano'nun ölümü üzerine boşalan koltuğa Güney Amerika'dan atanan ilk genel müdür olan Grossi, bu koltuğa oturmak için yıllarcadiğer adaylarla rekabet etmiştir.

Grossi, Japon merkezli NHK ile yaptığı röportajında, İran'la yapıcı ilişkiler istediğini ve İran'ın nükleer gelişmelşerine ilişkin adilane ve aynı zamanda sert duruş sergileyeceğini ifade etti.

İran İslam Cumhuriyeti, UAEA ile yapıcı iş birliği için hazır olduğunu duyurmuştur. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Grossi'nin yeni genel müdür olarak seçilmesinden sonra yaptığı açıklamada, 'İran, kurumla yapıcı ve karşılıklı saygı ve iyi niyete dayalı ve iş birliğini geliştirmeyi hedefliyor ve ajansın tarafsızlık ilkesine bağlı kalmasına vurgu yapıyor' demişti.