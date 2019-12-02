İran ve Umman Dışişleri Bakanları bir araya geldi

Tahran'a gelen Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, bugün İran Dışişleri Bakanlığı binasında İranlı mevkidaşı ile ikili, bölgesel ve uluslararası konuları masaya yatırdı.

Geçtiğimiz 9 ayda Tahran'ı üçündü defa ziyaret eden Alevi, bu yıl ilk defa Mayıs ayında, ardından Ağustos'ta Tahran'a gelmiş ve İranlı üst düzey yetkililerle görüşmüştü.

Zarif ve Alevi görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra, özellikle İran'ın sunduğu Hürmüz Barış Girişimi dahil bölgesel gelişmeler ve uluslararası gündemdeki konular ele alındı.