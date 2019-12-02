2 Ara 2019 13:56
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İran ve Umman Dışişleri Bakanları bir araya geldi

İran ve Umman Dışişleri Bakanları bir araya geldi

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün başkent Tahran'da Dışişleri Bakanlığı binasında Ummanlı mevklidaşı Yusuf bin Alevi ile bir araya geldi.

Tahran'a gelen Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, bugün İran Dışişleri Bakanlığı binasında İranlı mevkidaşı ile ikili, bölgesel ve uluslararası konuları masaya yatırdı.

Geçtiğimiz 9 ayda Tahran'ı üçündü defa ziyaret eden Alevi, bu yıl ilk defa Mayıs ayında, ardından Ağustos'ta Tahran'a gelmiş ve İranlı üst düzey yetkililerle görüşmüştü.

Zarif ve Alevi görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra, özellikle İran'ın sunduğu Hürmüz Barış Girişimi dahil bölgesel gelişmeler ve uluslararası gündemdeki konular ele alındı.

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