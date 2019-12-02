İran Miskin'i Uşak'ta

Kazvin Genç Sinemacılar Derneği Başkanı Muhasin Ağalar İRNA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin yapımcılığını üstlendiği, Muhsin Mehri'nin yazıp yönettiği Miskin adlı kısa filmin, 6. Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali'nde ödül için yarışacağını açıkladı.

Ağalar'ın belirttiğine göre, Miskin'de acayip hayat sürdüren bir kişinin hayatı tecrübi bir ifade ile anlatılıyor. Miskin daha önce uluslararası film festivallerinde adından söz ettirmiştir.

2014 yılında Uşak Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali her yıl Aralık ayında Uşak'ta düzenlenmektedir.

6. Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali 9-13 Aralık tarihleri arasında özel çalıştaylar ve törenlerle birlikte gerçekleşecek.

Bugüne dek tümüyle çevrimiçi başvuru, sinematografik kategorilere göre ödül ve kısa film sanatçılarına telif ödeme başlıklarında ilklere imza atan festivalin bu yılki yenilikleri de dikkat çekiyor. Önceki yıl 116 ülkeden 3300 filmin başvurmasıyla alanında rekor kıran Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali, dünyada ilk defa “Ara Seçici Kurul” oluşturarak Ön Seçici Kurul’un gösterime aldığı filmlerden hangilerinin finalist olup Ana Seçici Kurul kararıyla ödüller için yarışacağını belirleyecek.

Böylelikle daha şeffaf ve ideal bir yarışma ortaya koyma amacı güden festival, üç yarışması arasında en önemlisi sayılan Ulusal Kısa Film Yarışması bölümünde ise bugüne dek uyguladığı Cannes modelini, Oscar modeliyle birleştirerek gösterime girecek filmlerin her birinin, kategorilere göre finalist olma şansına sahip olmasını sağlayarak bir diğer ilki gerçekleştirecek.